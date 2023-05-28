13:02 (мск), источник: Известия
Песков заявил о войне Запада против России по всем фронтам
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 мая заявил, что против России ведется война Западом по всем фронтам.
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Он отметил, что Россия должна быть жесткой, но при этом доносить до западных стран озабоченности Москвы.
Также Песков напомнил, что заявленные президентом России Владимиром Путиным цели спецоперации не менялись и должны быть достигнуты.