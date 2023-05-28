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13:02 (мск), источник: Известия

Песков заявил о войне Запада против России по всем фронтам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 мая заявил, что против России ведется война Западом по всем фронтам.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что Россия должна быть жесткой, но при этом доносить до западных стран озабоченности Москвы.

Также Песков напомнил, что заявленные президентом России Владимиром Путиным цели спецоперации не менялись и должны быть достигнуты.

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