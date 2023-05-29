В Молдавии появится национальный центр по борьбе с «пропагандой»

«Центр с названием Patriot будет координировать деятельность государственных органов. Законопроект будет представлен в парламент в ближайшие недели. На центр будет возложена задача координации деятельности государства в сфере национальной безопасности», — сказала Санду, отметив, что центр будет бороться с «пропагандой» как прямой угрозой безопасности страны.
Президент Молдавии обвинила в распространении «пропаганды» Россию, которая, по ее мнению, якобы оказывает информационное давление на граждан республики, однако доказательств не привела.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как «циничное ущемление прав национальных меньшинств».