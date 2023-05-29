Спикер грузинского парламента Папуашвили: в случае конфликта с РФ Грузия будет одна, подобно Украине

«Уверяю вас, если Россия снова начнет эскалацию в Грузии, никто здесь на нашей стороне воевать не будет, мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не воюет вместе с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставлять оружие. Да, они поставляют оружие, но на земле Украины проливается только кровь украинцев», — сказал спикер парламента.
Папуашвили призвал лидеров оппозиции, экспертов и неправительственные организации убедить западных партнеров не подвергать Грузию риску войны. По его словам, в 2008 году Запад не отреагировал должным образом на российско-грузинский военный конфликт и не ввел санкции против РФ, а, напротив, стал проводить с Россией политику «перезагрузки» отношений и заключать соглашения о строительстве газопроводов.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в феврале обвинял украинские власти в попытках втянуть Тбилиси в войну с Россией. Он обещал, что правительство не допустит вовлечения Грузии в российско-украинский конфликт.
В середине мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на прямое авиасообщение со страной. Грузинская оппозиция использовала возобновление авиасообщения как повод для новых протестов. При этом правительство Грузии выразило готовность и впредь развивать связи с РФ.
26 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступившая против возобновления авиасообщения, назвала внешнюю политику своей страны непонятной. По ее мнению, Грузия все больше изолируется от европейской перспективы.