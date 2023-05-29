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21:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Сербии Вучич обвинил премьера Косово в желании столкнуть Сербию с НАТО

В результате столкновений между сербами и представителями сил НАТО (KFOR) в частично признанном Косово более 50 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает издание Novosti со ссылкой директора клиники в Косовска-Митровице Златана Элека. Президент Сербии Александр Вучич на фоне происходящего выступил с обращением.

Источник: Reuters

Он обвинил в происходящем премьер-министра Косово Альбина Курти. По словам господина Вучича, премьер провоцирует конфликты в Косово и Метохии. «Все организовал Альбин Курти, чтобы был конфликт между сербами и НАТО», — заявил президент Сербии.

Он также рассказал о произошедшем столкновении сербов с силами KFOR и косовским спецназом. По его словам, один из спецназовцев открыл огонь в сторону сербов, в результате чего был ранен один человек. В результате 4 серба были задержаны, а ранения получил также 41 солдат KFOR.

В своем обращении Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая. Встреча, по его словам, назначена на восемь часов.

Сербы попытались захватить офисы в муниципалитете Звечан, расположенном в 45 километрах (28 милях) к северу от столицы Приштины, где на прошлой неделе мэром был избран представитель этнических албанцев, сообщает AP. Столкновения начались утром между этническими сербами и полицией.

Во второй половине дня солдаты KFOR призвали сербов расчистить дорогу для двух автомобилей косовских сил специального назначения. Затем, по словам очевидцев и местных СМИ, солдаты применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы защитить косовских офицеров в автомобилях и разогнать протестующих, один автомобиль был сожжен.

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