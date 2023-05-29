Президент Сербии Вучич обвинил премьера Косово в желании столкнуть Сербию с НАТО

Он обвинил в происходящем премьер-министра Косово Альбина Курти. По словам господина Вучича, премьер провоцирует конфликты в Косово и Метохии. «Все организовал Альбин Курти, чтобы был конфликт между сербами и НАТО», — заявил президент Сербии.
Он также рассказал о произошедшем столкновении сербов с силами KFOR и косовским спецназом. По его словам, один из спецназовцев открыл огонь в сторону сербов, в результате чего был ранен один человек. В результате 4 серба были задержаны, а ранения получил также 41 солдат KFOR.
В своем обращении Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая. Встреча, по его словам, назначена на восемь часов.
Сербы попытались захватить офисы в муниципалитете Звечан, расположенном в 45 километрах (28 милях) к северу от столицы Приштины, где на прошлой неделе мэром был избран представитель этнических албанцев, сообщает AP. Столкновения начались утром между этническими сербами и полицией.
Во второй половине дня солдаты KFOR призвали сербов расчистить дорогу для двух автомобилей косовских сил специального назначения. Затем, по словам очевидцев и местных СМИ, солдаты применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы защитить косовских офицеров в автомобилях и разогнать протестующих, один автомобиль был сожжен.