Парализованный мужчина начал ходить через 10 лет после аварии Врачи придумали устройство, которое передает команды от мозга к мышцам
Фоторепортажи
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
09:47 (мск), источник: РБК

Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления ВСУ

Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего. Конкретных дат он не назвал.

Источник: AP 2022

«[Обсуждалось] не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика, но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты», — сказал Зеленский (цитата по «Фокус»).

Накануне командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ в скором времени перейдут «к активным наступательным действиям».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 27 мая также не называл конкретных дат, но говорил, что контрнаступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, у Киева есть необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений.

В Кремле заявляли, что Россия следит за заявлениями Киева о наступлении и учитывает эти данные при планировании военных действий. МИД России предупредил о «неминуемо печальных последствиях» наступательных действий ВСУ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Киев ответил на требования Москвы встречными условиями мира
Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта