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18:16 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров посоветовал послу США в ЮАР «знать свое место»

МАПУТУ, 31 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал послу США в ЮАР «знать свое место», а не лезть в отношения между Россией и Южной Африкой.

Источник: © РИА Новости

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, то еще раз подчеркну, мы никогда не нарушаем международные нормы. А вот наши западные коллеги их нарушают, декларировав нейтралитет в отношении событий на Украине, накачивают эту страну огромным количеством современных, дальнобойных и небезопасных вооружений, в том числе, и для тех, кто их применяет», — сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского посла в ЮАР.

Лавров отметил, что и ЮАР, и Россия являются суверенными государствами.

«Американским послам, наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики», — заключил Лавров.

Ранее СМИ цитировали посла США в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждал, что республика якобы поставляет вооружения российской армии. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.

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