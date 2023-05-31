Лавров посоветовал послу США в ЮАР «знать свое место»

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, то еще раз подчеркну, мы никогда не нарушаем международные нормы. А вот наши западные коллеги их нарушают, декларировав нейтралитет в отношении событий на Украине, накачивают эту страну огромным количеством современных, дальнобойных и небезопасных вооружений, в том числе, и для тех, кто их применяет», — сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского посла в ЮАР.
Лавров отметил, что и ЮАР, и Россия являются суверенными государствами.
«Американским послам, наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики», — заключил Лавров.
Ранее СМИ цитировали посла США в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждал, что республика якобы поставляет вооружения российской армии. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.