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14:38 (мск), источник: ТАСС

Главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса избрали президентом страны

ТАСС, 31 мая. Сейм (парламент) Латвии в среду избрал действующего министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса президентом страны.

Источник: РИА "Новости"

«В среду, 31 мая, Сейм избрал президентом Эдгарса Ринкевичса. В третьем туре выборов кандидатуру Ринкевичса поддержали 52 депутата, против — 35 депутатов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Сейма.

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