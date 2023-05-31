14:38 (мск), источник: ТАСС
Главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса избрали президентом страны
ТАСС, 31 мая. Сейм (парламент) Латвии в среду избрал действующего министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса президентом страны.
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«В среду, 31 мая, Сейм избрал президентом Эдгарса Ринкевичса. В третьем туре выборов кандидатуру Ринкевичса поддержали 52 депутата, против — 35 депутатов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Сейма.