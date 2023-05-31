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15:11 (мск), источник: © РИА Новости

Германия объявила о закрытии четырех из пяти российских генконсульств

БЕРЛИН, 31 мая — РИА Новости. Только одно из пяти российских генконсульств продолжит работу в Германии, заявил спикер немецкого МИД Кристофер Бургер.

Источник: © РИА Новости

«К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине», — сказал он.

Данная мера является ответом на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России. Сотрудникам будет дано время до конца года свернуть деятельность в неназванных консульствах, уточнил Бургер.

«Будут закрыты консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге», — также заявил он на брифинге кабмина страны. Данное решение является выполнением мер Москвы по сокращению предела численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350. По словам Бургера, в России останутся открытыми генконсульства в Москве и Санкт-Петербурге.

Бургер подтвердил сообщения СМИ о том, что Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350.

В конце апреля Берлин принял решение о высылке более 20 российских дипломатов. Как ранее заявлял МИД РФ, «в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о “зеркальной” высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года».

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