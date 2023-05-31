Германия объявила о закрытии четырех из пяти российских генконсульств

«К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине», — сказал он.
Данная мера является ответом на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России. Сотрудникам будет дано время до конца года свернуть деятельность в неназванных консульствах, уточнил Бургер.
«Будут закрыты консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге», — также заявил он на брифинге кабмина страны. Данное решение является выполнением мер Москвы по сокращению предела численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350. По словам Бургера, в России останутся открытыми генконсульства в Москве и Санкт-Петербурге.
Бургер подтвердил сообщения СМИ о том, что Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350.
В конце апреля Берлин принял решение о высылке более 20 российских дипломатов. Как ранее заявлял МИД РФ, «в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о “зеркальной” высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года».