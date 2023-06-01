Медведь из Коннектикута пробрался в пекарню и «украл» 60 кексов Никто из работников не пострадал
Фоторепортажи
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
12:51 (мск), источник: ТАСС

ВС РФ сорвали попытку киевского режима совершить теракт в Шебекине

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские войска сорвали очередную попытку Киева провести террористический акт в отношении жителей города Шебекино в Белгородской области. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области», — сказал Конашенков.

Представитель ведомства добавил, что ВС России и подразделения пограничной службы, а также другие подразделения ФСБ уничтожили более 30 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины, РСЗО «Град», пытавшиеся прорваться в город.

«На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО “Град”, пикап», — сказал он.

Украинские вооруженные формирования, были усилены танками, добавил Конашенков.

«Украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации», — отметил он.

Недопущение нарушения госграницы.

Российские войска во взаимодействии с ФСБ не допустили нарушения государственной границы РФ подразделениями, пытавшимися прорваться в Шебекино.

«В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», — сказал Конашенков.

Отражение атак в Белгородской области.

Российские военнослужащие отразили три атаки украинских террористических формирований в Белгородской области, армейской авиацией Западного военного округа нанесено 11 ударов по противнику, сообщили в военном ведомстве.

«Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. Армейской авиацией Западного военного округа нанесено 11 ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара», — сказали в министерстве.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Не прошло и четырех дней после подписания договора, как посол США связался с ООН и запретил создавать этот фонд"
Многие из жертв этой катастрофы были похоронены в братских могилах, а их семьям сообщили, что близкие убиты на фронте
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта