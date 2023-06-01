ВС РФ сорвали попытку киевского режима совершить теракт в Шебекине

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области», — сказал Конашенков.
Представитель ведомства добавил, что ВС России и подразделения пограничной службы, а также другие подразделения ФСБ уничтожили более 30 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины, РСЗО «Град», пытавшиеся прорваться в город.
«На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО “Град”, пикап», — сказал он.
Украинские вооруженные формирования, были усилены танками, добавил Конашенков.
«Украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации», — отметил он.
Недопущение нарушения госграницы.
Российские войска во взаимодействии с ФСБ не допустили нарушения государственной границы РФ подразделениями, пытавшимися прорваться в Шебекино.
«В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», — сказал Конашенков.
Отражение атак в Белгородской области.
Российские военнослужащие отразили три атаки украинских террористических формирований в Белгородской области, армейской авиацией Западного военного округа нанесено 11 ударов по противнику, сообщили в военном ведомстве.
«Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. Армейской авиацией Западного военного округа нанесено 11 ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара», — сказали в министерстве.