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16:37 (мск), источник: Ведомости

НАТО не принял решений по гарантиям безопасности для Украины

Альянс НАТО не принял решений по предоставлению гарантий безопасности для Украины и еще прорабатывает детали. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов организации в Осло, передает Reuters.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО сосредоточена на победе Киева в конфликте и будет продолжать направлять военную помощь. «Первое и самое главное для НАТО в контексте Украины — это обеспечить, чтобы она выиграла войну», — сказал он (цит. по ТАСС). Он также отметил, что страны блока не считают себя частью конфликта на Украине, несмотря на поставки Киеву все более продвинутых видов вооружений.

По информации газеты El Pais, страны НАТО не торопятся предоставлять Киеву гарантии безопасности в виде формирования «сдерживающей» оболочки вокруг Киева путем усиления военной помощи, поскольку таким образом страны блока могут оказаться вовлечены в конфликт напрямую.

21 апреля Столтенберг сообщил о достижении членами НАТО консенсуса, что Украина должна стать членом альянса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на это заявление в Twitter фразой «Что?!». Ранее газеты Financial Times и Le Monde со ссылкой на источники писали о разногласиях стран НАТО по этому вопросу.

В Кремле заявили, что слова Столтенберга лишь подтверждают правильность решения о проведении спецоперации.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что исключение возможности вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей спецоперации РФ.

30 сентября 2022 г. в ответ на принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда же Столтенберг поддержал Киев «в выборе собственного пути», добавив, что решение об этом должны одобрить все члены блока.

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