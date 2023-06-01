Медведь из Коннектикута пробрался в пекарню и «украл» 60 кексов Никто из работников не пострадал
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Главные новости к вечеру 1 июня
23:26 (мск), источник: © РИА Новости

Россия рассчитывает на баланс в языковой политике Киргизии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. РФ рассчитывает, что Киргизия будет проводить сбалансированную языковую политику в свете принятия закона о госязыке, который может затронуть русскоязычное население, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

По ее словам, в нынешнем виде закон способен создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих киргизским языком, Москва неоднократно обращала внимание киргизских коллег на то, что принятие закона может нежелательным образом сказаться на ситуации с правами нетитульного населения.

«Партнеры заверили, что законопроект не преследует цель отменить русский язык. В связи с этим рассчитываем, что руководство Киргизской Республики в духе наших союзнических отношений будет проводить сбалансированную языковую политику, направленную как на развитие киргизского языка, так и на поддержку и продвижение русского языка, за которым в Киргизии закреплен конституционный статус официального и который является языком межнационального общения на обширном пространстве СНГ», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Парламент Киргизии в трех чтениях принял закон об обязательном владении государственным киргизским языком для госслужащих, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе законодательного собрания республики.

Согласно закону, теперь официальные документы и нормативные правовые акты на государственном языке считаются оригиналом. Кроме того, новый закон обязывает всех госслужащих, военных, сотрудников учебных заведений и представителей ряда других профессий владеть киргизским языком.

В республике киргизский язык является государственным, русский закреплен в конституции в качестве официального.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США забили тревогу из-за 'правого хука' от России
НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия