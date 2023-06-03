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Спецоперация на Украине
09:37 (мск), источник: © РИА Новости

В Индонезии предложили «корейский вариант» разрешения конфликта на Украине

БАНГКОК, 3 июн — РИА Новости. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу созданной между Южной и Северной Кореей и предложил участникам форума подписать совместное обращение к Москве и Киеву.

Источник: AP 2022

Министр выступал на саммите «Шангри-Ла-Диалога» в рамках форума министерского уровня по региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трансляция мероприятия велась на сайте частного лондонского Института международных стратегических исследований (IISS), являющегося его организатором.

Субианто отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние на все регионы мира, в том числе и на Азиатско-Тихоокеанский регион.

«В этой связи я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать наших братьев на Украине и в России как можно скорее прийти к соглашению о немедленном прекращении боевых действий», — сказал Субианто.

Он предложил разработать на саммите форму совместного заявления, «которое призвало бы Украину и Россию немедленно приступить к мирным переговорам».

«Такую декларацию следует принять добровольно участникам этого форума», — заявил министр.

Субианто изложил основные пять пунктов индонезийского мирного плана для разрешения конфликта на Украине:

  • полное прекращение огня и боевых действий всеми сторонами конфликта и фиксация позиций, на которых они сейчас находятся;
  • отвод войск на 15 километров в каждую сторону от передовых позиций и образование демилитаризованной зоны;
  • немедленное создание наблюдательного контингента ООН;
  • размещение этого контингента на всем протяжении демилитаризованной зоны;
  • организация и проведение референдумов под эгидой ООН на всех спорных территориях «с целью гарантировать объективное отражение желаний населения этих территорий» о нахождении в составе России или Украины.

Министр предложил внести эти пункты в совместную декларацию саммита.

«Я готов сейчас заявить, что Индонезия готова предоставить военных наблюдателей и воинские подразделения для работы под эгидой миротворческих сил ООН», — добавил он.

При этом Субианто подчеркнул, что эффективность таких шагов проверена историей. Он напомнил, что масштабный военный конфликт в Корее завершился прекращением боевых действий и созданием демилитаризованной зоны. И несмотря на то, что проблема не получила полного и окончательного разрешения, там уже почти полвека «сохраняется некоторая форма мира», которая гораздо лучше, чем открытые боевые действия, отметил министр.

«Нам не следует возлагать вину ни на одну из сторон. В каждом конфликте есть две версии происходящего. Обе стороны уверены в своей правоте. Но ради безопасности всего мира, ради безопасности невинных людей мы должны добиться прекращения боевых действий как можно скорее», — указал Прабово Субианто.

В «Шангри-Ла-Диалоге», который в этом году проходит в двадцатый раз, участвуют министры обороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона и их представители, в также делегации высокого уровня Европейского союза и международных организаций. Россия не участвует в форуме второй год подряд: в 2022-м организаторы отозвали направленное ранее Москве приглашение накануне начала саммита, а в 2023 году приглашение не направлялось.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, но там ввели законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир может быть установлен только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.

Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.

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