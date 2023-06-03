13:49 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО
СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости. Отряд турецких коммандос направляется в Косово в ответ на запрос НАТО, сообщило министерство обороны страны.
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«В ответ на поступивший после событий в Косово запрос Объединенного генштаба НАТО в Неаполе батальон коммандос, прикрепленный к 65-й механизированной пехотной бригаде, был назначен в качестве резервного», — говорится в опубликованном военным ведомством заявлении.
Батальон планируется направить на базу Султана Мурада в самопровозглашенной республике
Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их к мирному проведению акций.
Вечером 29 мая в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Сербы собрались перед зданием органов местной власти и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.
Во время столкновений пострадали 52 серба, со стороны KFOR —41 боец, большинство из них венгры и итальянцы.
Представители крупнейшей партии косовских сербов «Сербский список» в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными.
Лидер партии «Сербский список» Горан Ракич заявил утром в четверг, что военные НАТО также размещены на пяти перекрестках в Звечане и напомнил, что «у сербов нет проблем с KFOR».
Очередной виток напряженности в регионе произошел после проведения в конце апреля выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. В населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и четырех процентов.
Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.
В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.