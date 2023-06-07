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15:18 (мск), источник: Ведомости

Шойгу проинспектировал одно из предприятий «Алмаз-Антея»

Министр обороны Сергей Шойгу посетил одно из предприятий концерна «Алмаз-Антей», где проверил выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны», — уточнили в ведомстве.

В ходе посещения завода министр заслушал доклад генерального директора о расширении производственных мощностей для обеспечения войск современными комплексами ПВО. По словам главы предприятия, это позволит в два раза увеличить возможности завода. Шойгу в ответ призвал сократить сроки ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Глава «Алмаз-Антея» Ян Новиков доложил министру обороны о существенном увеличении производства в рамках гособоронзаказа, в том числе с опережением графика. В частности, на предприятии выпускаются комплексы ПВО С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь». Шойгу отметил высокую эффективность продукции предприятия в зоне спецоперации.

19 апреля Минобороны сообщило о проверке министром хода выполнения гособоронзаказа на калужском предприятии оборонно-промышленного комплекса. Шойгу представили перспективные образцы средств радиоэлектронной борьбы и доложили о результатах выполнения гособоронзаказа.

11 апреля министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях «Научно-производственное объединение “СПЛАВ” им. А. Н. Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в Тульской области. Шойгу показали работу цехов по производству снарядов для реактивных систем залпового огня, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.

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