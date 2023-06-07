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15:48 (мск), источник: © РИА Новости

Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину

ЖЕНЕВА, 7 июн — РИА Новости. Сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы на Украину, говорится в сообщении на сайте парламента.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов (верхняя палата парламента. — Прим. ред.) подтвердил эту позицию в среду 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся», — указано в релизе.

Отмечается, что так как некоторые представители левых, центристов и Народной партии проголосовали против, депутатам Национального совета (нижняя палата парламента. — Прим. ред.) придется вернуться к этому вопросу.

В соответствии с проектом, передачу швейцарской военной техники из третьих стран могут разрешить в государство, вовлеченное в конфликт, если оно воспользуется «своим правом на самооборону в соответствии с международным правом».

«Страны-покупатели по-прежнему должны будут подписать декларацию о недопустимости реэкспорта. Но этот срок будет ограничен пятью годами для государств, разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля. <…> Новое положение будет иметь обратную силу», — говорится в заявлении.

В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.

В Москве неоднократно заявляли, что накачивание Украины западным оружием не меняет позицию России и только затягивает конфликт.

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