Обвиняемому в геноциде в Руанде решили не выносить приговор из-за деменции

Решение одобрили двое из трех судей трибунала, которые пришли к выводу, что из-за своего состояния Кабуга больше не может осознанно участвовать в разбирательстве. Однако МОМУТ постановил провести сокращенную «альтернативную процедуру», которая по формату будет напоминать судебную, но не закончится вынесением обвинительного приговора. До ее завершения Кабуга останется в следственном изоляторе.
Адвокат подсудимого Эммануэль Альтит сказал Reuters, что давно ходатайствовал о таком решении, поэтому сторона защиты полностью удовлетворена позицией МОМУТ.
Фелисьен Кабуга — бывший бизнесмен, создатель и владелец «Радио тысячи холмов» в Руанде. Он с юности был связан с экстремистами из народа хуту и активно их поддерживал на средства, полученные с принадлежавших ему чайных плантаций. В частности, Кабуга закупал для хуту оружие (в основном мачете) и транспорт. Его радиостанция Radio Television Libre des Milles Collines (RTLM) использовалась для разжигания межнациональной розни и сыграла значительную роль в начале геноцида против народа тутси.
Жертвами этого геноцида, осуществленного 18 июля 1994 года по приказу правительства хуту, стали, по разным данным от 500 тысяч до 1,1 млн человек — около 20% населения всей Руанды. В том же году ООН создала Международный трибунал по Руанде (МТР), который в 2004 году выдвинул в отношении Кабуги обвинения в заговоре с целью совершения геноцида, геноциде, соучастии в геноциде, прямое и публичное подстрекательство к его совершению и в преступлениях против человечности.
МТР выдал ордер на арест Кабуги, но тот еще в 1994 году после безуспешной попытки въехать в Швейцарию осел в Заире. В общей сложности бизнесмен скрывался около 25 лет. По некоторым данным, он жил в столице Кении Найроби и продолжал заниматься там бизнесом, однако власти этой страны всегда отрицали это.
Кабугу арестовали в середине мая 2020 года неподалеку от Парижа. Его задержание стало результатом совместной операции МОМУТ и французской полиции. Судебный процесс над ним начался в сентябре 2022 года.
Недавно, в конце мая 2023 года, в ЮАР был арестован еще один обвиняемый в причастности к геноциду тутси — Фульгенс Каишема, который, как и Кабуга, скрывался от правосудия более 20 лет. Каишема обвиняется в организации убийства примерно двух тысяч беженцев тутси — женщин, мужчин, детей и стариков — в католической церкви Ньянге.
Следствие считает, что Каишема непосредственно участвовал в планировании и совершении убийств, в том числе путем раздачи бензина для поджога церкви, в которой находились беженцы. Этот замысел осуществить не удалось, после чего Каишема с сообщниками бульдозером разрушили здание церкови, убив находившихся в ней беженцев.