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09:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Шольц назвал условие для вступления Украины в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина сможет войти в Европейский союз (ЕС), когда будет соответствовать критериям приема. Об этом пишет Corriere della Sera.

Источник: Reuters


По его словам, Евросоюзу также следует выполнить ряд задач, чтобы было возможно принять новых членов. «Украина входит в европейскую семью. Мы настроены поддерживать страну в процессе вступления в ЕС», — сказал он.

Политик добавил, что обсуждает с украинскими политиками и союзниками вопросы обеспечения будущего страны после завершения конфликта, в том числе в области безопасности. По словам канцлера ФРГ, следует «готовиться еще долго помогать Украине защищаться».

Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова сообщила, что планы республики стать частью ЕС в течение двух лет слишком оптимистичны. При этом дипломат признала, что реформы в стране проводят довольно быстро.

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