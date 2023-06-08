09:36 (мск), источник: Lenta.Ru
Шольц назвал условие для вступления Украины в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина сможет войти в Европейский союз (ЕС), когда будет соответствовать критериям приема. Об этом пишет Corriere della Sera.
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По его словам, Евросоюзу также следует выполнить ряд задач, чтобы было возможно принять новых членов. «Украина входит в европейскую семью. Мы настроены поддерживать страну в процессе вступления в ЕС», — сказал он.
Политик добавил, что обсуждает с украинскими политиками и союзниками вопросы обеспечения будущего страны после завершения конфликта, в том числе в области безопасности. По словам канцлера ФРГ, следует «готовиться еще долго помогать Украине защищаться».
Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова сообщила, что планы республики стать частью ЕС в течение двух лет слишком оптимистичны. При этом дипломат признала, что реформы в стране проводят довольно быстро.