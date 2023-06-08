12:15 (мск), источник: Газета.Ру
Греция и Венгрия заблокировали проект нового пакета санкций против России
Греция и Венгрия заблокировали проект 11-го пакета санкций против России. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Уточняется, что на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза (ЕС) было выдвинуто требование исключить некоторые компании из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению западных санкций.
При этом, как передает RTBF, системных возражений у стран ЕС против нового санкционного проекта Еврокомиссии (ЕК) нет.
Издание Politico со ссылкой на пять дипломатических источников писало, что Евросоюз может согласовать 11-й пакет санкций в отношении России 7 июня. Позднее газета сообщила, что послы ЕС не смогли достичь договоренности по проекту пакета санкций и решили перенести его обсуждение на 14 июня.
1 июня агентство Bloomberg сообщало, что ЕС может смягчить ряд предложений по новому пакету санкций в отношении России. Уточнялось, что стороны планируют частично отменить запрет на вход в порты ЕС для судов, перевозящих запрещенные товары. Планируется также ввести льготный 30-дневный период перед началом действия ограничений для судов, замеченных в помощи РФ в обходе санкций путем перевалки запрещенной к поставке в ЕС российской нефти с борта на борт.
Павел Зубов