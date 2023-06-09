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15:14 (мск), источник: Ведомости

Путин назвал даты размещения российского ядерного оружия в Белоруссии

Размещение российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7—8 июля. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"
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«По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7—8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану, все стабильно», — уточнил Путин (его слова приводит пресс-служба Кремля).

Ранее Путин сообщал, что строительство хранилища для ядерного оружия в Белоруссии завершится 1 июля.

Министры обороны двух стран 25 мая подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия на территории республики. В тот же день Лукашенко заявил, что «началось перемещение ядерных боеприпасов» на территорию его страны.

В Евросоюзе сочли размещение ядерного оружия безответственной эскалацией, а руководство НАТО заверило, что отслеживает ситуацию. Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва и Минск в условиях гибридной войны, развязанной против них США, вправе обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере.

В качестве причин объявленного в феврале решения о размещении ядерного оружия в Белоруссии министр обороны России Сергей Шойгу ранее назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.

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