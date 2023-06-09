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22:24 (мск), источник: Известия

Киев признал невозможность вступления в НАТО до окончания конфликта

Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк 9 июня в Twitter.

Источник: AP 2022

«Аксиома. Пока продолжается — Украина не сможет стать членом НАТО. Но получит весь спектр вооружения “натовского” стандарта», — написал он в соцсети. Также Подоляк призвал не спекулировать на эту тему.

Ранее, 7 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс.1 июня Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в НАТО становятся всё более отдаленными. Тем не менее, по его словам, НАТО следует принять решение в пользу Киева.30 мая газета Politico сообщала, что на июльском саммите в Вильнюсе власти Украины хотят получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО.

Указывается, что в поддержку Киева выступают восточные страны блока. При этом отмечается, что Украина не сможет вступить в альянс, пока боевые действия не подойдут к концу.30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

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