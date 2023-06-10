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14:05 (мск), источник: ТАСС

СМИ: премьер-министр Канады прибыл в Киев с необъявленным визитом

ОТТАВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщила телекомпания CBC.

Источник: AFP 2022

По ее данным, Трюдо приехал на Украину в сопровождении своего заместителя, министра финансов Христи Фриланд.

Как уточняет газета The Globe and Mail, канадский премьер в ходе однодневной поездки намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что переговоры будут посвящены поддержке Киева со стороны Оттавы, а также потенциальной роли Канады в восстановлении Украины.

Это вторая поездка Трюдо на Украину после начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022 года.

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