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22:07 (мск), источник: ТАСС

Канада ввела санкции против Януковича, Подоляки, чиновников и ведомств новых регионов РФ

ОТТАВА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение внести в санкционные списки 24 физических и 17 юридических лиц, которые, по мнению Оттавы, «пытаются уничтожить украинские культурные объекты, институты и украинскую самобытность». Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте канадского МИД.

Источник: Reuters

В списки, в частности, попали бывший президент Украины Виктор Янукович, блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко, министр культуры Крыма Татьяна Манежина, министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик, директор Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Братченко.

Кроме того, в списки внесены министерства культуры Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей, Минспорта Запорожской области, а также несколько музеев в Херсонской области, Крыму и Мариуполе.

Помимо этого, санкции введены против медиаплощадок NewsFront и NewsUa.ru, а также нескольких волонтерских организаций Донбасса.

Информация об этих лицах и организациях находится в разделе «Специальные экономические меры (Украина)», куда Оттава преимущественно вносит украинских физических и юридических лиц, не поддерживающих официальный Киев.

В субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев, где, по данным телеканала CTV, объявил о введении санкций в отношении 24 граждан и 17 предприятий РФ.

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