Песков прокомментировал предложение о создании «санитарной зоны» на Украине

«Для того чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», — сообщил Песков в ходе конференц-колла.
По его словам, создание «санитарной зоны» поможет предотвратить «обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан, жилищ мирных граждан», ведущиеся с подконтрольной Киеву территории.
13 июня на встрече с военкорами в Кремле президент Владимир Путин заявил, что в случае, если частые обстрелы приграничных российских регионов не прекратятся, Россия может создать на граничащих с ней территориях Украины «санитарную зону».
«Мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно, — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал тогда Путин.
По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, «санитарная зона» на территории Украины должна быть демилитаризованной, то есть в ней не должно быть дальнобойного оружия.