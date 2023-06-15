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ПМЭФ-2023
11:56 (мск), источник: РБК

Минюст начал проверку Ельцин-центра на признание иноагентом

Минюст проверяет «Ельцин-Центр» в Екатеринбурге на деятельность иноагента, сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко.

Источник: РИА "Новости"

Ельцин-центр подчеркивал, что основания для признания его иностранным агентом нет.

Прежде Ельцин-центр не раз просили признать иностранным агентом активисты и организации, критикующие его либеральную направленность. Прошлой осенью Минюст объяснил, что Ельцин-центр создали как «центр исторического наследия первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина», а потому, по закону «О центрах исторического наследия президентов…» Минюст не контролирует его деятельность и не проводит проверок в отношении центра.

«Таким образом, Главное управление не наделено полномочиями по принятию решения о включении некоммерческих организаций в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — заявили тогда в ведомстве.

Кремль отмечал, что некоторые эпизоды, связанные с работой Ельцин-центра, «действительно вызывали широкие споры, широкие дискуссии в общественности». «А дальше нужно руководствоваться строго законом каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

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