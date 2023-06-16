В МИД РФ назвали «показательным балаганом» выступления украинской стороны в Гааге

«Не часто в гаагском Дворце мира увидишь показательный балаган. С высокой трибуны представители МИД Украины и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели давно известный набор русофобских измышлений о том, что Москва пытается “террористическими методами уничтожить украинскую идентичность”, — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в пятницу.
Официальный представитель МИД РФ сообщила, что 14 июня российская делегация выступила с заключительным словом в рамках второго раунда устных слушаний по иску Украины к России на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД). Захарова указала, что вынесение судом решения по делу ожидается 29 января 2024 года.
«Представители Российской Федерации аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины как по части МКБФТ, так и МКЛРД. Раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе, ставшего закономерным результатом устроенного в 2014 года радикалами при поддержке Запада силового госпереворота в Киеве, — указала дипломат. — Напомнили о многочисленных зверствах киевского режима, включая трагедию в одесском Доме профсоюзов, варварские обстрелы Донецка и других городов Донбасса».
Она добавила, что российские дипломаты и эксперты подробно рассказали о неонацистской сущности нынешнего киевского режима, сделав особый акцент на том, что почитающие Гитлера «внуки Мазепы, дети Бандеры», развернувшие на Украине охоту на всех несогласных с их методами и последовательно попирающие языковые, культурные, образовательные и иные права русских, венгров, румын, болгар и других национальных меньшинств, по определению не могут обвинять кого бы то ни было ни в дискриминации, ни в терроризме.
«Не обошлось и без присущих киевским властям угроз и оскорблений. В преддверии слушаний персональные данные ряда членов российской делегации были размещены на скандально известном сайте “Миротворец”, — продолжила она. — Самопровозглашенный “лидер крымских татар” (председатель запрещенного в РФ “Меджлиса крымско-татарского народа” — прим. ТАСС) Рефат Чубаров в своих соцсетях в вульгарной манере грозил расправой российским представителям. Со своей стороны не оставили эти факты без ответа, обратив на них внимание суда».