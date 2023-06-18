Песков ответил на слова Подоляка об убийстве русских

«Как говорят наши враги, мы должны с ними воевать, нельзя русским угрожать убийством. Русские за это должны наказывать, и мы это будем делать», — отметил он.
Так представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, заявившего, что военные планы Киева включают «максимальное убийство россиян».
«Подоляк — он не является пионером в плане подобных заявлений. И руководитель военной разведки, и члены Совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. Во-первых, конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления ну хоть как-то получили оценку за рубежом», — сказал Песков.
Парламентарии в этих странах должны понимать, кому они отправляют помощь, подчеркнул он.
«Они отправляют помощь вот таким вот ну де-факто убийцам. То есть людям, которые декларируют свое намерение убивать», — подчеркнул он.
Украинские чиновники уже не в первый раз выступают с подобными заявлениями. В начале мая глава военной разведки страны Кирилл Буданов сообщил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы». Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что «многих уже достали».
Россия в ответ распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний. Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая «разжигает», а не «умиротворяет» ситуацию.
При этом сам Подоляк в мае утверждал, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать «юридически или физически».