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05:56 (мск), источник: ТАСС

Куратор внешней политики КНР проводит встречу с госсекретарем США в Пекине

Переговоры Ван И и Энтони Блинкена проходят в закрытом формате.

Источник: AFP 2022

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Переговоры проходят в закрытом формате, представителей прессы попросили удалиться после совместного фотографирования дипломатов, передает корреспондент ТАСС.

Блинкен находится с визитом в Пекине с 18 по 19 июня. В воскресенье министр иностранных дел КНР Цинь Ган провел переговоры с американским коллегой. Цинь Ган отметил, что китайско-американские отношения достигли самого низкого уровня с момента установления дипломатических связей между двумя странами. Он заявил, что китайские власти требуют от правительства Соединенных Штатов придерживаться принципа «одного Китая» и не оказывать содействия сепаратистам Тайваня. Глава МИД КНР напомнил, что Китай рассматривает отношения с США исходя из принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китай привержен построению стабильных, предсказуемых и конструктивных китайско-американских отношений, отметил Цинь Ган.

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