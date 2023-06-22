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01:23 (мск), источник: ТАСС

Госдеп признал, что стратегия Запада состоит в наращивании мощностей поставок ВСУ

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Госдепартамент признал, что стратегия Запада при оказании Киеву военной помощи заключается в наращивании мощностей поставляемых ВСУ вооружений. С таким заявлением выступил в среду заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, отвечая на вопрос о риске эскалации конфликта из-за поставок Украине западной техники и одобрении Вашингтоном передачи Киеву истребителей F-16.

Источник: Reuters

Его спросили, почему Вашингтон продолжает снабжать ВСУ «все более и более мощными вооружениями», если по словам президента США Джо Байдена, существует угроза эскалации конфликта до ядерной войны.

«Мы в тесной координации с союзниками и партнерами давали оценку видам технологий и систем, которые, как нам кажется, необходимы нашим украинским партнерам. В этом заключается наша стратегия касательно предоставления дополнительной помощи партнерам на Украине», — сказал он в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Пател добавил, что пока у него нет «новостей о конкретных изменениях в военной помощи».

«Мы видели сообщения о соглашении между Россией и Белоруссией, и мы продолжим пристально следить за ситуацией, за ходом ее развития и за последствиями. Мы не увидели причины для корректировки нашей ядерной стратегии», — отметил сотрудник Госдепартамента.

При этом Пател напомнил о позиции президента США Джо Байдена, который счел «безрассудной и безответственной подобную риторику о ядерных вооружениях» со стороны Москвы.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы.

Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 9 июня на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко Путин сообщил, что размещение российского ядерного оружия в республике начнется сразу же после того, как 7—8 июля завершится подготовка сооружений для него.

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