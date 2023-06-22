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10:58 (мск), источник: ТАСС

Глава ЕК считает, что прием стран Балкан и Украины в ЕС помешает «влиянию России и Китая»

Урсула Фон дер Ляйен заявила, что «потрясена» темпами и прогрессом Киева в процессе осуществления реформ, необходимых для соответствия критериям приема в сообщество.

Источник: AP 2022

РИМ, 22 июня. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что прием Украины и балканских государств в ЕС предотвратит распространение влияния России и Китая.

«Можно ли представить, что через 20−30 лет этот регион (Украина и Балканы — прим. ТАСС) не будет частью ЕС. В этом случае он попадет под российское и китайское влияние, и мы этого хотим? Этот регион должен входить в ЕС, иначе у нас будет проблема. Невозможно, чтобы Украина и балканские государства не стали членами ЕС», — сказала она в интервью, опубликованном в четверг в нескольких европейских газетах, включая итальянскую Corriere della Sera. Она также полагает, что Россия «должна сделать шаг назад, потому что ЕС хочет мира и добрых отношений».

Фон дер Ляйен сказала, что «потрясена» темпами и прогрессом Киева в процессе осуществления реформ, необходимых для соответствия критериям приема в сообщество. Она также напомнила, что в октябре Еврокомиссия представит письменную оценку по достигнутым результатам и «это определит дальнейшие шаги».

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