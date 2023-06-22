11:26 (мск), источник: ТАСС
Шольц считает военную поддержку Киева приоритетнее дискуссий о вступлении в НАТО
Канцлер ФРГ заверил Украину в долгосрочной помощи.
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БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Вопрос стремления Украины в НАТО следует «рассматривать трезво», в текущий момент нужно сосредоточиться на ее военных потребностях. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге.
Он в очередной раз заверил Киев в долгосрочной поддержке. «Одновременно с этим мы должны трезво смотреть на текущую обстановку. Украинское правительство само констатировало, что вступление в НАТО не принимается в расчет, пока Россия ведет войну. Поэтому я выступаю за то, чтобы мы в Вильнюсе концентрировались на том, что имеет приоритет сейчас — на фактическом укреплении боевой силы Украины», — заявил Шольц.
В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле, планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина — НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.