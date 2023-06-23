В 11-й пакет санкций ЕС попали Positive Technologies, ветка «Дружбы», два банка и военкоры

ЕС запретил транзит через территорию России товаров и технологий, которые могут способствовать развитию ее военно-технологического или силового сектора. Также ЕС запретил продавать России интеллектуальные права и давать доступ на подобные товары и технологии.
Всего под санкции ЕС попали 71 физлицо и 33 юрлица. Среди них: губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
Под ограничения также попали Артем Усс, предприниматель и сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса, которого в США обвиняют в обходе санкций против России.
В санкционный список также включили: военкоров Евгения Поддубного, Семена Пегова, Александра Сладкова, депутата Мосгордумы и военкора Андрея Медведева, политолога Сергея Караганова, бизнесмена Артема Чайку и его брата Игоря Чайку, гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании Евгения Дитриха.
Кроме этого ограничения ввели против замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой, нескольких российских судей и высокопоставленных военных, в том числе генерал-полковника Александра Лапина.
Под персональные санкции также попали региональные чиновники Крыма, Чечни и ЛНР, а также сотрудники российских СМИ: первый заместитель гендиректора НТВ Александра Костерина, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов и корреспондент «Известий».
Среди организаций под санкции попали Международный расчетный банк и банк «Центр международных расчетов».
Ограничения против них ввели из-за работы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и обмена гривен на рубли для местных жителей.
Ограничения также затронули ЧВК «Вагнер Центр», «Вагнеренок», телеканал «Звезда», группу компаний по кибербезопасности Positive Technologies.
Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России 21 июня. Ранее сегодня, 23 июня, Совет ЕС сообщил, что ограничения вступили в силу. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал начать работу по 12-му пакету и включить в него санкции в отношении «Росатома». В Кремле отказывались от оценки возможного влияния нового пакета санкций.