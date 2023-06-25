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09:58 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова УССР

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Рабочая группа при парламенте Крыма готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу о легитимности передачи полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году, сообщил РИА Новости член местного законодательного собрания Сергей Трофимов.

Источник: РИА "Новости"

«Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации закона СССР от 26 апреля 1954 года “О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР”. Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации», — сказал он.

По его словам, работу планируется завершить в конце июля — начале августа. Проект запроса рабочая группа намерена представить уже на открытии осенней сессии парламента Крыма.

Крымскую область передали из состава РСФСР в состав УССР на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость такой передачи объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».

В состав России Крым вернулся в марте 2014 года, по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, «нет и не будет никогда».

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