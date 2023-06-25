СМИ: израильский МИД планирует вызвать посла Украины после выпада Киева против Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июня. /ТАСС/. МИД Израиля планирует вызвать посла Украины в еврейском государстве Евгения Корнийчука после резкой критики в адрес Израиля со стороны украинской дипмиссии. Об этом сообщила в воскресенье вечером газета The Jerusalem Post.
По ее информации, украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест.
Ранее украинское посольство в Израиле распространило заявление, в котором утверждается, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с Россией и фактически заняли пророссийскую позицию. По мнению украинских дипломатов, на фоне боевых действий на Украине «израильское руководство, скрываясь за демагогией о своем нейтралитете, активно налаживает отношения с Российской Федерацией». В связи с этим посольство Украины призвало Израиль «изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами». Дипломаты выразили надежду на то, что еврейское государство «встанет на правильную сторону истории».
В ответ на это глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна «уже выбрала правильную сторону истории» и помогает Украине, оказывая ей гуманитарную помощь.
С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Власти еврейского государства подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, в отношении Киева они ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения. В частности, Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха.