МИД Венгрии: Европе грозит катастрофа из-за ее «военного психоза»

«Европа приближается к катастрофе — к сожалению, во всех смыслах этого слова. Можно было бы предотвратить еще большую катастрофу и спасти жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз. У меня нет иллюзий, что это произойдет на сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел ЕС», — написал министр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена).
Власти Венгрии неоднократно критиковали ЕС за его поддержку Украины в военном конфликте с Россией. Сийярто призывал заключить соглашение о прекращении огня, а также говорил, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже». На фоне военных действий Венгрия решила увеличить расходы на оборону в 2024 году.