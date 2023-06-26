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10:42 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Венгрии: Европе грозит катастрофа из-за ее «военного психоза»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто убежден, что Европа приближается к катастрофе, потому что там не утихает военный психоз. Он не рассчитывает, что ситуация изменится после встречи глав МИД стран Евросоюза (ЕС), которая пройдет сегодня, 26 июня, в Люксембурге.

Источник: Reuters

«Европа приближается к катастрофе — к сожалению, во всех смыслах этого слова. Можно было бы предотвратить еще большую катастрофу и спасти жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз. У меня нет иллюзий, что это произойдет на сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел ЕС», — написал министр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена).

Власти Венгрии неоднократно критиковали ЕС за его поддержку Украины в военном конфликте с Россией. Сийярто призывал заключить соглашение о прекращении огня, а также говорил, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже». На фоне военных действий Венгрия решила увеличить расходы на оборону в 2024 году.

Лаура Кеффер

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