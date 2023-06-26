22:35 (мск), источник: Известия
«Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества»
Обращение Владимира Путина. Основные цитаты.
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Вечером в понедельник, 26 июня, президент России Владимир Путин обратился к россиянам по поводу ситуации с ЧВК «Вагнер», в котором поблагодарил российское общество за консолидацию и рассказал о решении избежать «большой крови». Основные цитаты — в материале «Известий».
Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм.
Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твёрдую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически всё российское общество. Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества.
Любой шантаж, попытки посеять смуту, обречены на провал.
С самого начала события незамедлительно были приняты все меры по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан.
Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи.
Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого они втянули в свой мятеж. Именно такого исхода, братоубийства, хотели враги России. В том числе, неонацисты в Киеве.
Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались.
Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, которые встали на пути у мятежников, сохранив верность долгу, присяге и своему народу.
Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий.
Вместе с тем, мы знаем, что большинство командиров и бойцов группы «Вагнер» — это тоже патриоты России. Они доказали это на поле боя. Их использовали втемную, повернув против своих братьев по оружию.
Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили.
Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.
Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку.
Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю.