Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу за последние дни

Он также предложил проанализировать ситуацию, произошедшую в выходные, 24 и 25 июня. «Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток», — указал политик.
23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить в ответ силу. После этого ФСБ возбудила в отношении бизнесмена дело об организации вооруженного мятежа.
Позже Пригожин согласился остановить движение колонн техники компании на территории России.