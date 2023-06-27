03:43 (мск), источник: ТАСС
Байден пригласил премьера Италии посетить США с визитом в июле
В ходе телефонного разговора политики также обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО.
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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Италии Джорджу Мелони посетить США с визитом и провести встречу в Белом доме в июле. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора политиков.
«Президент Байден пригласил премьер-министра Мелони посетить Белый дом в июле», — следует из текста документа. Ранее сообщалось, что, предположительно, в течение лета Мелони должна совершить поездку в Вашингтон.
Лидеры также обсудили «недавние события в России», подготовку к предстоящему саммиту НАТО и «подтвердили неизменную поддержку Украине».