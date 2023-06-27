Женщины — вперед: как советская девушка полетела на орбиту 60 лет назад Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
8Последствия атаки беспилотников в Москве
Главное
Спецоперация на Украине
03:43 (мск), источник: ТАСС

Байден пригласил премьера Италии посетить США с визитом в июле

В ходе телефонного разговора политики также обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО.

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Италии Джорджу Мелони посетить США с визитом и провести встречу в Белом доме в июле. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора политиков.

«Президент Байден пригласил премьер-министра Мелони посетить Белый дом в июле», — следует из текста документа. Ранее сообщалось, что, предположительно, в течение лета Мелони должна совершить поездку в Вашингтон.

Лидеры также обсудили «недавние события в России», подготовку к предстоящему саммиту НАТО и «подтвердили неизменную поддержку Украине».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков прокомментировал слова Макрона, назвавшего РФ "дестабилизирующей силой" в Африке
"Знаете, что меня печалит на каждом общем собрании Академии наук? Оно начинается с очень грустной вещи"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия