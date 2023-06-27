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06:33 (мск), источник: © РИА Новости

Китай выразил готовность работать с Россией в условиях меняющегося мира

ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости. Китай готов продолжать идти вместе с Россией по пути взаимовыгодного развития в условиях меняющегося мира, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в видеообращении на открытии Восьмой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.

Источник: © РИА Новости

«Китай готов продолжать работать с Россией, чтобы совместно идти по пути взаимовыгодного развития в условиях турбулентного и меняющегося мира», — сказал он.

Цинь Ган отметил, что Китай готов вместе с Россией содействовать процветанию и развитию стран региона, сообща идти путем диалога и сотрудничества, обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, решительно выступать против силовой политики и гегемонизма, твердо защищать международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, и международный порядок, основанный на международном праве.

Глава МИД КНР выразил надежду на то, что проходящая в Пекине экспертная конференция поспособствует продвижению китайско-российского сотрудничества на более высокий уровень.

Конференция проходит 26—27 июня в Пекине, организаторами являются Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН).

Проводящаяся ежегодно с 2015 года попеременно в Москве и Пекине, конференция является ведущим форумом российских и китайских экспертов для рассмотрения актуальных глобальных проблем и вопросов двустороннего сотрудничества России и Китая. В этом году, по словам организаторов, акцент будет сделан на общих вызовах, стоящих перед РФ и КНР в условиях обострения глобальной геополитической и геоэкономической конкуренции.

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