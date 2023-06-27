Китай выразил готовность работать с Россией в условиях меняющегося мира

«Китай готов продолжать работать с Россией, чтобы совместно идти по пути взаимовыгодного развития в условиях турбулентного и меняющегося мира», — сказал он.
Цинь Ган отметил, что Китай готов вместе с Россией содействовать процветанию и развитию стран региона, сообща идти путем диалога и сотрудничества, обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, решительно выступать против силовой политики и гегемонизма, твердо защищать международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, и международный порядок, основанный на международном праве.
Глава МИД КНР выразил надежду на то, что проходящая в Пекине экспертная конференция поспособствует продвижению китайско-российского сотрудничества на более высокий уровень.
Конференция проходит 26—27 июня в Пекине, организаторами являются Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН).
Проводящаяся ежегодно с 2015 года попеременно в Москве и Пекине, конференция является ведущим форумом российских и китайских экспертов для рассмотрения актуальных глобальных проблем и вопросов двустороннего сотрудничества России и Китая. В этом году, по словам организаторов, акцент будет сделан на общих вызовах, стоящих перед РФ и КНР в условиях обострения глобальной геополитической и геоэкономической конкуренции.