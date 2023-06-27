20:28 (мск), источник: © РИА Новости
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 500 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
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По данным ведомства, данный транш будет содержать «ключевые вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны», а также дополнительную бронетехнику, противотанковые вооружения и боеприпасы.
Среди прочего новый пакет военной помощи будет включать дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger.
Также, как сообщили в Пентагоне, США намерены поставить Киеву 30 дополнительных БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения, а также запасные части.