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20:28 (мск), источник: © РИА Новости

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 500 миллионов долларов, сообщил Пентагон.

Спецоперация на Украине

По данным ведомства, данный транш будет содержать «ключевые вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны», а также дополнительную бронетехнику, противотанковые вооружения и боеприпасы.

Среди прочего новый пакет военной помощи будет включать дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger.

Также, как сообщили в Пентагоне, США намерены поставить Киеву 30 дополнительных БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения, а также запасные части.

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