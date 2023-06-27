22:38 (мск), источник: ТАСС
Столтенберг: НАТО должна реально оценивать Россию и поддержать украинское наступление
ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. НАТО не должна недооценивать Россию после событий минувших выходных дней, Североатлантическому альянсу следует обеспечить Украине возможность занять как можно больше земли, чтобы усилить позицию Киева на будущих переговорах. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с лидерами ряда государств — членов альянса в Гааге.