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06:32 (мск), источник: ТАСС

Посольство России назвало безрассудной поездку раненных в Краматорске колумбийцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июня. /ТАСС/. Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех колумбийцев в Краматорск Донецкой Народной Республики, где они пострадали в результате ракетного удара.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы рады, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter. Посольство РФ рекомендовало гражданам Колумбии «воздержаться от посещения территорий и мест, находящихся в зоне боевых действий».

Президент республики Густаво Петро 28 июня распорядился выразить протест России в связи с ранением трех своих соотечественников в Краматорске. По данным интернет-портала Infobae, бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали в ДНР после участия в книжной ярмарке в Киеве. В поездке их сопровождала журналистка Каталина Гомес.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на прозвучавшие из Киева обвинения в гибели гражданских лиц в Краматорске после ракетного удара российских сил заявлял, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре.

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