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Спецоперация на Украине
09:57 (мск), источник: Ведомости

Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территории

Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что для урегулирования конфликта Украине придется уступить часть территории России, передает Reuters.

Источник: Reuters

«Я думаю, что у них было бы право сохранить многое из того, что они заслужили, и я думаю, что Россия согласится на это. Нужен правильный посредник или переговорщик, а такого у нас сейчас нет», — сказал он в телефонном интервью агентству.

Трамп отметил, что если бы президентом США был он, то «все было бы предметом переговоров».

Политик также заявил, что главное, что может сделать действующая власть США, — «помирить Россию и Украину и заключить мир». Трамп призвал «объединить две стороны, чтобы добиться мира».

Ранее «пойти на уступки», чтобы «положить конец военным действиям», призвал Украину другой кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Среди возможных уступок политик назвал «замораживание нынешней линии соприкосновения в стиле Корейской войны» и обязательство США не допустить вступление Украины в НАТО.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ в результате референдумов.

Украина и западные страны отказались признавать их результаты. Возможность уступок России в Киеве также отвергают.

В начале ноября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых — восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.

В ответ российские власти заявили, что «формула мира» Зеленского не имеет отношения к миру, и отметили, что Киев не готов к диалогу. 29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. До этого он говорил, что переговоры «абсолютно исключаются» Киевом и странами Запада.

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