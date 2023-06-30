Источник: Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки МБРР

Ранее совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов. В международной организации сообщали, что речь идет о выделении средств под гарантии правительства Японии.
«В случае дефолта Украины Япония полностью покроет убытки МБРР, включая процентные платежи», — сообщил собеседник агентства.
В четверг министерство финансов Украины также сообщило, что Киев получил через Целевой фонд доноров Всемирного банка новые гранты в размере 1,215 миллиарда долларов от США и Финляндии.
Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.