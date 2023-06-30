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30 июня, источник: © РИА Новости

Источник: Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки МБРР

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Япония в случае дефолта Украины полностью покроет убытки Международного банка реконструкции и развития (МБРР), включая платежи по процентам, заявил РИА Новости источник в российской дирекции группы Всемирного банка.

Источник: Reuters

Ранее совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов. В международной организации сообщали, что речь идет о выделении средств под гарантии правительства Японии.

«В случае дефолта Украины Япония полностью покроет убытки МБРР, включая процентные платежи», — сообщил собеседник агентства.

В четверг министерство финансов Украины также сообщило, что Киев получил через Целевой фонд доноров Всемирного банка новые гранты в размере 1,215 миллиарда долларов от США и Финляндии.

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

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