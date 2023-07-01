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08:45 (мск), источник: ТАСС

WP: глава ЦРУ обсуждал в Киеве планы возвращения территорий и переговоры с Россией

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время непубличной поездки на Украину в июне обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца 2023 года. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Источник: AP 2022

По их словам, украинские чиновники во время «секретной поездки» Бернса рассказали ему об «амбициозной стратегии» по возвращению территорий и «началу переговоров с Москвой о прекращении огня к концу года». Во время своего необъявленного визита глава ЦРУ встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским и руководством разведсообщества Украины. Целью поездки было подтверждение приверженности вашингтонской администрации обмену разведданными, чтобы помочь Украине защитить себя, добавил собеседник издания.

Украинские власти выразили Бернсу «твердую уверенность в том, что к осени они намерены вернуть значительную территорию, перебросить артиллерию и ракетные системы к пограничной линии контролируемого Россией Крыма, продвинуться дальше в Восточную Украину, а затем начать переговоры с Москвой», утверждает издание. Поездка директора ЦРУ состоялась перед попыткой мятежа в России, добавили его источники.

Как подчеркивает при этом газета, пока неясно, сможет ли Украина реализовать эти планы в столь сжатые сроки. ЦРУ отказалось прокомментировать эти данные The Washington Post.

Детали плана Киева

Зеленский, продолжила газета, из-за отсутствия значительных успехов на поле боя «испытывает исключительное давление со стороны западных стран, которые предоставили Киеву миллиарды долларов на передовое вооружение и подготовку перед началом контрнаступления». Украинский президент и его помощники, отмечается в статье, начали изучать то, как «Киев может добиться прекращения боевых действий на условиях, приемлемых для России и украинского народа». Киев хочет «получить рычаги давления на Россию путем продвижения своих войск и тяжелого вооружения к границе Украины с Крымом», поясняет газета.

«США согласны с тем, что Украина должна вступить в переговоры с сильной позиции, — сообщил изданию представитель украинского правительства высокого ранга. — США довольны тем, что наше командование не делает глупостей, сохраняет военнослужащих и технику».

Как утверждала в пятницу газета The Wall Street Journal, Бернс на этой неделе позвонил главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину, чтобы сообщить, что США не имеют отношения к попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Беседа, инициированная американской стороной, преследовала цель донести до российского руководства, что США «не причастны к действиям» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и «не стремятся обострить напряженность» в РФ, пишет WSJ.

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