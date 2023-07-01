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21:23 (мск), источник: ТАСС

Спикер парламента Грузии назвал несправедливыми санкции Украины против Georgian Airways

ТБИЛИСИ, 1 июля. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливыми санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против грузинской авиакомпании Georgian Airways.

«Это не первое тяжелое и несправедливое решение в отношении грузинского народа на фоне той солидарности, которую мы проявляем по отношению к Украине», — сказал Папуашвили журналистам.

Зеленский ранее утвердил санкции в отношении Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию. Также под ограничения Киева на 10 лет попал и основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания «Азимут» приступила к выполнению полетов с 19 мая, а 20 мая первый рейс выполнила Georgian Airways.

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