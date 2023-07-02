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10:35 (мск), источник: ТАСС

Володин заявил, что 23−24 июня общество России показало свою зрелость

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что общество РФ в условиях попытки мятежа показало свою зрелость, а президент РФ Владимир Путин еще больше укрепил свои позиции как в стране, так и в мире. Такие выводы можно сделать спустя неделю после попытки мятежа, заявил Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

«Совершенно очевидно, 23—24 июня вошли в историю нашей страны как дни единения и консолидации общества вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина. Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость. Путин из этой тяжелейшей ситуации вышел укрепившим еще больше свои позиции как в стране, так и в мире», — написал Володин.

Он добавил, что президент сделал все, чтобы не допустить кровопролития и смуты. «Объяснив бойцам “Вагнера” реальное положение дел, предложил тем, кто хочет защищать Россию, продолжить службу с оружием в руках. Насколько знаю, многие из них на это согласились», — отметил спикер Госдумы.

Кроме того, Володин подчеркнул, что непростая ситуация показала, насколько высок авторитет президента среди гражданского общества и военнослужащих.

По его мнению, армия, силовые структуры проявили свои лучшие качества. «На фронте отбивали атаки нацистов. В тылу делали все, чтобы обеспечить безопасность страны в рамках контртеррористической операции», — пояснил Володин.

Он также подчеркнул, что несмотря на многопартийность в стране и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж.

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