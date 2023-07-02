Володин заявил, что 23−24 июня общество России показало свою зрелость

«Совершенно очевидно, 23—24 июня вошли в историю нашей страны как дни единения и консолидации общества вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина. Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость. Путин из этой тяжелейшей ситуации вышел укрепившим еще больше свои позиции как в стране, так и в мире», — написал Володин.
Он добавил, что президент сделал все, чтобы не допустить кровопролития и смуты. «Объяснив бойцам “Вагнера” реальное положение дел, предложил тем, кто хочет защищать Россию, продолжить службу с оружием в руках. Насколько знаю, многие из них на это согласились», — отметил спикер Госдумы.
Кроме того, Володин подчеркнул, что непростая ситуация показала, насколько высок авторитет президента среди гражданского общества и военнослужащих.
По его мнению, армия, силовые структуры проявили свои лучшие качества. «На фронте отбивали атаки нацистов. В тылу делали все, чтобы обеспечить безопасность страны в рамках контртеррористической операции», — пояснил Володин.
Он также подчеркнул, что несмотря на многопартийность в стране и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж.