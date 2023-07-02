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12:54 (мск), источник: Ведомости

Израиль закупит у США партию истребителей F-35

Минобороны и армия обороны Израиля приобретут у США третью эскадрилью самолетов F-35, парк истребителей расширят таким образом до 75 самолетов, сообщает пресс-служба минобороны страны.

Источник: AP 2022

Израиль закупит 25 самолетов производства Lockheed Martin, стоимость сделки составляет около $3 млрд, покупка истребителей финансируется американскими фондами помощи, говорится в сообщении.

Отмечается, в рамках первоначального соглашения между правительствами Lockheed Martin и производитель двигателей Pratt & Whitney обязались привлечь израильскую оборонную промышленность к производству компонентов самолетов.

Израиль, как уточняет Reuters, стал первой страной за пределами США, которая приобрела F-35. В мае 2018 года командующий ВВС заявил, что Израиль первым применил этот самолет в бою.

В 2016 г. президент США Дональд Трамп раскритиковал программу по производству истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, назвав ее слишком дорогостоящей. Такое заявление Трамп сделал в день, когда министр обороны США Эштон Картер находился в Израиле по случаю поставки туда первых двух F-35. Незадолго до избрания Трампа президентом США Пентагон договорился о закупке девятой серии из 57 F-35 за $6,1 млрд.

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