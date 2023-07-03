Шойгу: мятеж провалился благодаря верности личного состава ВС РФ присяге и долгу

«Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23—25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу», — сказал министр на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Шойгу отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи. «Благодарю личный состав за добросовестную службу», — заключил министр.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил в своем телеграм-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны такую информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин в телеобращении назвал действия «Вагнера» предательством. Позднее по согласованию с Путиным лидер Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря.
В Кремле сообщили, что власти не станут преследовать вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, «учитывая их фронтовые заслуги». Уголовное дело было прекращено. Лукашенко предложил Пригожину одну из заброшенных воинских частей в Белоруссии для размещения лагеря ЧВК и пообещал ему полную безопасность.
Как отметил Путин, мятеж «Вагнера» 24 июня угрожал гражданской войной, однако военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить его опасные последствия.
29 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о причинах произошедшего, отметил, что за несколько дней до попытки мятежа Пригожин отказался заключать контракт с Минобороны РФ, после чего его уведомили о завершении участия этой структуры в специальной военной операции. Основателю ЧВК также сообщили о прекращении финансирования, что, по словам Картаполова, для «господина Пригожина основное, если не главное».