21:36 (мск), источник: ТАСС
Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
Как заявил украинский президент, у страны «пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию».
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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы на севере страны был на несен воздушный удар.
«К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию», — заявил Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он сообщил, что «очередной удар» был нанесен по городу Сумы, в частности «по зданию Службы безопасности Украины».
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Сумской области, где в понедельник объявлялась воздушная тревога.