Нападение на журналистку в Чечне и обмены заключенными. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле, у него «очень насыщенный рабочий день», который начался с саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Президент продолжит день встречей с выпускниками Высшей школы управления РАНХиГС. Он обратится к собравшим, затем будет выступление и.о. ректора вуза Алексея Комиссарова. Свободная беседа будет вестись в открытом формате.
Далее глава государства проведет совещание с членами правительства, посвященное развитию новых регионов. Профильный докладчик — вице-премьер Марат Хуснуллин, он же расскажет журналистам об основных параметрах дискуссии, закрытой для СМИ.
В планах ближе к вечеру международный телефонный разговор, возможно еще одно «дополнительное мероприятие», о котором своевременно сообщат.
«Разумеется, президенту доложено», вопросом уже занимается уполномоченный президента по правам человека Татьяна Москалькова. «Там требуется проверка и проведение следственных действий».
В вопросе освобождения находящихся под стражей граждан США и РФ «определенные контакты» есть. «Но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость».
«Что касается реализации законного права на консульские контакты, это право должно с обеих сторон обеспечиваться» — в случае как с арестованным в РФ за шпионаж американским журналистом Эваном Гершковичем, так и с заключенным под стражу в США по подозрению в киберпреступлениях россиянином Владимиром Дунаевым.
«Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку системе нашей защиты от подобных нападений». Однако все беспилотники были нейтрализованы, «это абсолютно очевидный факт».