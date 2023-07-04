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14:44 (мск), источник: ТАСС

Нападение на журналистку в Чечне и обмены заключенными. Темы брифинга Пескова

Оценка нападению неизвестных на журналистку Елену Милашину в Чечне, мероприятия президента РФ Владимира Путина, а также возможные обмены заключенными России и США стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле, у него «очень насыщенный рабочий день», который начался с саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Президент продолжит день встречей с выпускниками Высшей школы управления РАНХиГС. Он обратится к собравшим, затем будет выступление и.о. ректора вуза Алексея Комиссарова. Свободная беседа будет вестись в открытом формате.

Далее глава государства проведет совещание с членами правительства, посвященное развитию новых регионов. Профильный докладчик — вице-премьер Марат Хуснуллин, он же расскажет журналистам об основных параметрах дискуссии, закрытой для СМИ.

В планах ближе к вечеру международный телефонный разговор, возможно еще одно «дополнительное мероприятие», о котором своевременно сообщат.

О нападении на журналистку Милашину в Чечне

«Разумеется, президенту доложено», вопросом уже занимается уполномоченный президента по правам человека Татьяна Москалькова. «Там требуется проверка и проведение следственных действий».

Речь идет об очень серьезном нападении, которое, безусловно, требует очень энергичных мер.

О возможном обмене Гершковича на Дунаева

В вопросе освобождения находящихся под стражей граждан США и РФ «определенные контакты» есть. «Но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость».

«Что касается реализации законного права на консульские контакты, это право должно с обеих сторон обеспечиваться» — в случае как с арестованным в РФ за шпионаж американским журналистом Эваном Гершковичем, так и с заключенным под стражу в США по подозрению в киберпреступлениях россиянином Владимиром Дунаевым.

О попытке атаки беспилотников

«Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку системе нашей защиты от подобных нападений». Однако все беспилотники были нейтрализованы, «это абсолютно очевидный факт».

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